شكرا لقرائتكم فى مثل هذا اليوم .. أبو تريكة ينضم للأهلي ويبدأ رحلة الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 16 يناير 2003، تعاقد النادى الأهلى مع أهم صفقة كروية فى السنوات الأخيرة بإعلان انضمام محمد أبو تريكة قادما من نادي الترسانة فى صفقة كلفت الخزينة الحمراء 450 ألف جنيه فقط، سدد منها الأخير 300 ألف جنيه وتكفل أحد رجال الأعمال بسداد 150 ألف جنيه، لينتقل أبو تريكة بعدها للأهلى لمدة أربعة مواسم ونصف ويبدأ فى تسطير أسمه بأحرف من نور مع عمالقة الكرة المصرية وكان عمر اللاعب وقتها 25 عاما.
بدأ الماجيكو حياته الكروية باللعب مع نادى الترسانة كناشئ ثم انتقل إلى الفريق الأول للنادى واستطاع الصعود به إلى الدورى الممتاز ولعب معهم 4 مواسم، ثم انتقل إلى الأهلى واستطاع إحراز سلسلة من البطولات والإنجازات المتتالية محليًا وعالميًا، تألق أبو تريكة بشكل كبير مع النادى الأهلى وكان أبرز نجومه فى الألفية الجديدة، حيث فاز بـ7 بطولات دورى و3 كأس مصر و4 كؤوس سوبر محلية، وبرونزية كأس العالم للأندية عام 2006 والتى توج خلالها بلقب هداف البطولة، بالإضافة إلى 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، و4 كأس السوبر الأفريقى.
وعلى المستوى الدولى، انضم "الماجيكو" للمنتخب عام 2004، ليحرز لقب كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008، ولعب بطولة كأس العالم للقارات 2009 وتألق أمام كل من إيطاليا والبرازيل، فيما فشل فى تحقيق حلم التأهل للمونديال أعوام 2006 و2010 و2014، فيما انضم أبو تريكة للمنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012، بعد اختياره من قبل هانى رمزى المدير الفنى وقتها مع عماد متعب وأحمد فتحى، حيث تأهل الفراعنة لدور الـ8، قبل أن يخسروا أمام اليابان 3- 0، وأحرز "أبو تريكة" فى هذه الدورة هدفين فى مباراتى البرازيل وبيلاروسيا، فيما شارك مع منتخب مصر العسكرى عام 2005 فى بطولة أمم أفريقيا العسكرية وفاز بالبطولة ليتأهلوا إلى كأس العالم العسكرية.
خاض أبو تريكة تجربة احتراف خارجى وحيدة عام 2012 مع نادى بنى ياس الإماراتى على سبيل الإعارة حيث أحرز معهم بطولة الخليج للأندية لكرة القدم ثم عاد مرة أخرى إلى الأهلى عام 2013.
أعلن أبو تريكة كلمة النهاية لمسيرته الكروية، عقب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2013 بالمغرب، وبالتحديد مساء يوم 18 من ديسمبر 2013، لتطالبه الجماهير الحمراء بالبقاء برفع لافتات "إذا كان الاعتزال قرارك.. فالحب ليس باختيارك".
كانت هذه تفاصيل خبر فى مثل هذا اليوم .. أبو تريكة ينضم للأهلي ويبدأ رحلة الكبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.