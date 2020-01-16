شكرا لقرائتكم سلة الجزيرة تتصدر ترتيب دوري سوبر السلة بعد انتهاء الجولة التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر فريق كرة سلة بنادي الجزيرة، بقيادة محمد الكردانى، المدير الفنى، قمة ترتيب فرق دورى سوبر السلة، للمراكز من الأول إلى الثامن، بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة من البطولة، بعد أن خاض 9 مباريات ، حيث فاز فى 8 وخسر واحدة فقط، برصيد 17 نقطة ، حيث إن الفوز فى المباراة بكرة السلة يحتسب بنقطتين والخسارة بنقطة واحدة .

ويلى الجزيرة فريق الأهلى فى المركز الثانى برصيد 16 نقطة ، حيث خاض 9 مباريات فاز فى 7 وخسر اثنان ، وتحتسب الخسارة بنقطة واحدة، وحل الاتحاد السكندرى ثالثا بـ 15 نقطة ، بعد أن خاض 8 مباريات ، فاز فى 7 و خسر فى واحدة ، أما سموحة فجاء فى المركز الرابع بالفوز فى 4 مباريات و الخسارة فى 5 لقاءات ليصل رصيده الى النقطة 13 .





وفيما يخص باقى المراكز فجاءت كالتالى..

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ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخرمباراة فى البطولة يوم 26 ، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.

جاء قرار التأجيل والتوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفًا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربا ، وسيكون وائل لطفي هو المدير الإداري لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق.