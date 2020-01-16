شكرا لقرائتكم عماد النحاس يدرس مباراة طنطا لتحديد نقاط القوة والضعف عند الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويسعى النحاس لتحديد عناصر الخطورة في النادي الأهلي خاصة بعد تألق محمود عبد المنعم كهربا المنضم مؤخرا للقلعة الحمرا واندماجه سريعا في التشكيل، لتحذير دفاعات المقاولون العرب.

ويواصل المقاولون تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعدادا لمواجهة الأهلي الأحد المقبل، في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، كما يمتلك المقاولون ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.

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ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافين المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه ثمانية أهداف .

واستأنف المقاولون تدريباته، الإثنين الماضي على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الأهلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الفريق مع نادي مصر.