شكرا لقرائتكم عماد النحاس يدرس مباراة طنطا لتحديد نقاط القوة والضعف عند الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويسعى النحاس لتحديد عناصر الخطورة في النادي الأهلي خاصة بعد تألق محمود عبد المنعم كهربا المنضم مؤخرا للقلعة الحمرا واندماجه سريعا في التشكيل، لتحذير دفاعات المقاولون العرب.
ويواصل المقاولون تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعدادا لمواجهة الأهلي الأحد المقبل، في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، كما يمتلك المقاولون ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.
ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافين المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.
وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه ثمانية أهداف .
واستأنف المقاولون تدريباته، الإثنين الماضي على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الأهلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الفريق مع نادي مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس يدرس مباراة طنطا لتحديد نقاط القوة والضعف عند الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.