شكرا لقرائتكم اليو بادجي يصل القاهرة تمهيدا لانضمامه للأهلي فى الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل السنغالى اليو بادجى لاعب الأهلى الجديد القاهرة اليوم الخميس تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى مع النادى النمساوى واللاعب خلال الساعات الماضية وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها.

ومن المقرر أن يعلن الأهلى عن إتمام الصفقة بمجرد وصول اللاعب القاهرة على أن ينضم للتدريبات، تمهيداً للاستعانة به فى مباريات الأهلى محلياً وأفريقيا.

ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى مما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الآخر فى إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى اتفاق مالى وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً، حيث تقترب الصفقة من الإتمام رسمياً مقابل مليون و500 ألف دولار .

وتأتى صفقة الأهلى مع المهاجم السنغالى بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى حيث أكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتى فى مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعنى إمكانية استجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أدائه بشكل مُستمر بجانب استفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً عن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتميّز بها وحسم الأهلى الصفقة بشكل شبه نهائى مقابل مليون و500 ألف دولار أى ما يقرب من 22 مليون جنيه.