شكرا لقرائتكم تعرف على بديل طارق حامد فى تشكيلة الزمالك أمام المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل اللاعب محمد حسن بديلا لـ طارق حامد لاعب وسط الزمالك، وذلك لغيابه عن مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

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