شكرا لقرائتكم عبد الشافى يعود لتشكيل الزمالك أمام المصرى.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الظهير الأيسر لنادى الزمالك محمد عبد الشافي لتشكيل الفريق أمام المصري يوم الاثنين المقبل فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء على ستاد "المكس" بالإسكندرية، وذلك بعد إصابة عبد الله جمعة الأخيرة، وحرصا من المدير الفنى باتريس كارتيرون على التأمين الدفاعي. Advertisements كان الزمالك قد حقق الفوز أمس علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الـ 13 للدوري ، وهو الفوز الثالث علي التوالي للزمالك في الدوري بعد الفوز علي كل من اسوان وطنطا علي التوالي، وهو الفوز الرابع للزمالك بعد الفزو علي زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

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