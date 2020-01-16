شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم صفقة السنغالي أليو بادجي مقابل مليون و500 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مسئولو النادي الأهلي بنسبة شبه نهائية صفقة السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي مع النادي النمساوي واللاعب خلال الساعات الماضية وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد الإقتراب من حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذي تواجد في النمسا لحسم الصفقة.

ورحّب المهاجم السنغالي باللعب للأهلي مما ساعد في تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادي رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر في إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالي وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً حيث تقترب الصفقة من الأتمام رسمياً مقابل مليون و500 ألف دولار.

Advertisements

وتأتي صفقة الاهلي مع المهاجم السنغالي بعدما ابدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالي حيث أكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالي ، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولي الاهلي عن المهاجم السنغالي أن لاعب رابيد فيينا النمساوي لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتي في مقدمتها ، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعني إمكانية إستجابته لتعليمات الجهاز الفني بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها وحسم الاهلي الصفقة بشكل شبه نهائي مقابل مليون و500 ألف دولار أي ما يقرب من 22 مليون جنيه.