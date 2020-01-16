شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتصدر ترتيب دورى السلة.. والأهلى وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فريق كرة سلة الجزيرة، بقيادة محمد الكردانى المدير الفنى، قمة ترتيب فرق دورى سوبر السلة، للمراكز من الأول إلى الثامن، بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة من البطولة، بعدما خاض 9 مباريات، وفاز فى 8 وخسر واحدة فقط، برصيد 17 نقطة، حيث إن الفوز فى المباراة بكرة السلة يحتسب بنقطتين والخسارة بنقطة واحدة.

ويلى الجزيرة فريق الأهلى فى المركز الثانى برصيد 16 نقطة، حيث خاض 9 مباريات فاز فى 7 وخسر اثنتين، وتحتسب الخسارة بنقطة واحدة، وحل الاتحاد السكندرى ثالثا بـ 15 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، فاز فى 7 وخسر أخرى، أما سموحة فجاء فى المركز الرابع بالفوز فى 4 مباريات والخسارة فى 5 لقاءات ليصل رصيده الى النقطة 13.

وفيما يخص باقى المراكز فجاءت كالتالى: سبورتنج، الزمالك، مصر للتأمين، وطلائع الجيش.

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ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبر على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.

جاء قرار التأجيل والتوقف بعد التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى لمنتخب السلة، والذى تولى المهمة خلفًا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربا، وسيكون وائل لطفى هو المدير الإدارى لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيى طبيبًا للفريق.