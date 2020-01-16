شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى أفريقى يخضع للاختبار فى طلائع الجيش لتدعيم الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع ثنائى أفريقى للاختبار فى صفوف طلائع الجيش تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خط الدفاع الذى يعانى فى مسابقة الدورى، بعدما تلقى الفريق 18 هدفاً فى 13 مباراة، وحرص طارق يحيى المدير الفنى للطلائع على إشراك الثنائى الأفريقى فى ودية فاركو التى خسرها الفريق بثنائية للحكم على قدراتهم قبل اتخاذ القرار النهائى للتعاقد معهم من عدمه .

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وخسر الطلائع من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

وقال طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش فى وقت سابق، إن فريقه يعانى من أزمة تكررت كثيرًا فى الفترة الأخيرة، وذلك بعد الخسارة أمام الإسماعيلى 1-2 مساء الأحد فى الجولة 13 من بطولة الدورى.

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وأضاف يحيى، "نحن من خسرنا أنفسنا أمام الإسماعيلى بهدفين (تهريج)، وأخطاء غريبة جدًا بدون داع، الشوط الأول كنا متماسكين للغاية حتى الهدف الأول للإسماعيلى فى الدقيقة 37 وخلقنا فرص، إلا أننا نكون دائمًا رد الفعل، وأمام فريق كبير مثل الإسماعيلى يكون هناك صعوبة كبيرة فى العودة".

وتابع، "أشكر اللاعبين على الأداء المتميز عندما تكتمل الصفوف الصورة العام للفريق تختلف للأفضل، بينما الإسماعيلى حالفه التوفيق فى الهدفين".

وأكد طارق يحيى أن "اللاعبين أدوا ما عليهم، لا يمكن أن ألومهم على الأداء بل الأخطاء الساذجة التى تكلفنا الأهداف فى آخر 3 مباريات، لقد دخل مرمانا هدفا فى مباراة حرس الحدود من رمية تماس، إنها أهداف غريبة".

وأردف، "أحرجنا الإسماعيلى فى الشوط الأول، والحكم تغاضى عن ركلة جزاء، بينما قتل الهدف الثانى المباراة ولكن نجحنا فى استعادة الروح، وكنا على وشك التعادل فى الدقيقة الأخيرة".

وطلب طارق يحيى من إدارة ناديه فى وقت سابق التعاقد مع ثلاثة صفقات فى الميركاتو الشتوى فى مراكز المدافع والباك رايت والمهاجم لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول، كما كشف طارق يحيى فى وقت سابق رفضه القاطع لفكرة زيادة الاستبدال فى فترة الانتقالات الشتوية مؤكداً أن ناديه لن يتأثر من تطبيق القرار أو رفضه ولكنها مسألة مبدأ بحثاً عن استكمال المسابقة بنفس لوائحها.