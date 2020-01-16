محمد حمدى زكى يبدأ التأهيل اليوم فى الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ محمد حمدى زكى، مهاجم الاسماعيلى ، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة تمزق فى العضلة الأمامية بعد تأكد غيابه عن مواجهة الدراويش مع سموحة، ويغادر لاعبو الإسماعيلى إلى الإسكندرية اليوم، الخميس، فى إطار تحضيراته لمواجهة سموحة السبت المقبل بالأسبوع الــ14 بمسابقة الدورى المحلى.

ويفضل جهاز الدراويش السفر للمدينة الساحلية قبل موعد المباراة بــ48 ساعة من أحل تجنب تعرض اللاعبين للارهاق نظرا لبعد المسافة بين الإسماعيلية والاسكندرية ، ويتطلع الفريق الأصفر تحت قيادة مدربه الجديد جوميز لاستمرار الانتصارات بعد الفوز على طلائع الجيش بالجولة الماضية.

وأعلن الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى ، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة سموحة، وشهدت القائمة تواجد محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بعد التأكد من جاهزيته للمباراة، بجانب الظهور الأول للثلاثى كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف. قائمة الإسماعيلى جاءت كالتالى: حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى. خط الدفاع .. باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو. خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف. Advertisements خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم. على صعيد متصل، قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة فى وقت سابق تخفيف عقوبة إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى إلى شهر بدلا من ثلاثة. جاء ذلك بعد احتجاج النادى بشكل رسمى على تلك العقوبة فى ظل عدم ارتكاب مدرب حراس مرمى الإسماعيلى الفعل الذى يستحق على إثره عقوبة الإيقاف عن ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لما بدر منه فى حق حكام مباراة فريقه أمام إنبى. كما قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى بالاعتراض خلال جلسته مؤخرا مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على تلك العقوبة ، مطالبا بإرساء مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الأندية.

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