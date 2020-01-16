شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يوجه رسالة لفراعنة اليد قبل مواجهة غينيا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى وائل جمعة، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، التوفيق لفراعنة اليد فى التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية بتونس، وكتب وائل جمعة عبر تويتر، "الفراعنة ورحلة البحث على لقب أمم أفريقيا لكرة اليد المقامة فى تونس.. كل التمنيات بالنجاح لمنتخبنا".

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره الغينى فى الواحدة ظهر اليوم الخميس، بافتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 والتى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، آمالا كبيرة على اللاعبين أصحاب الخبرات، أمثال أحمد الأحمر وكريم هنداوى وعلى زين وإيهاب المصرى، فضلا عن عناصر الشباب المتمثلة فى محسن رمضان و أحمد هشام "دودو".

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وطالب الجهاز الفنى للمنتخب لاعبيه بضرورة فرض السيطرة منذ اللقاء الأول لتوصيل رسالة لجميع المنتخبات بأن هدف الفراعنة هو حصد القب الذى خسره فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى الجابون.

وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

ويلتقى منتخب مصر فى ثانى لقاءاته غدا الجمعة مع منتخب كينيا، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.