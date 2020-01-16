شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يرتدى "أبيض × أبيض" أمام غينيا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد مباراة قوية فى الواحدة ظهر اليوم، الخميس، أمام غينيا فى انطلاق بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

من جهته أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة المنتخب الأول فى البطولة الأفريقية، ارتداء اللاعبين الزى الأبيض ×أبيض أمام غينيا، مشيراً إلى أنهم تناولوا وجبة الإفطار فى التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة .

وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس فى المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

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ويلتقى منتخب مصر فى ثانى لقاءاته غدا الجمعة مع منتخب كينيا، ويختتم المنتخب المصرى مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

وتوجهت بعثة المنتخب إلى تونس صباح أمس الأربعاء استعدادا لبدء المنافسة التى يسعى من خلالها على التأهل إلى الأولمبياد .