شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..5 نجوم أمل مصر فى تأهل اليد لـ طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك منتخب مصر لكرة اليد العديد من النجوم الذين يعول عليهم الجماهير أمال عريضة فى حصد لقب بطولة كاس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 التى تستضيفها تونس و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ويضم منتخب مصر 5 نجوم سوبر ستار فى صفوفه يستطيعون صناعة الفارق فى العديد من المراكز و أبرزهم كريم هنداوى حارس المرمى المحترف فى صفوف كونستانتا الرومانى و محمد ممدوح هاشم نجم الدائرة المحترف فى صفوف دينامو بورخاريست الرومانى ويحيى الدرع و أحمد الأحمر نجما الزمالك فضلا عن على زين المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى .

ويبدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة غينيا فى الواحدة ظهر اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة .



وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

يلتقى منتخب مصر فى ثان لقاءاته غدا الجمعة مع منتخب كينيا ، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

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و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة على الـ 5 نجوم فى صفوف فراعنة اليد بالصور التالية :



أحمد الأحمر



محمد ممدوح هاشم



كريم هنداوى



يحيى الدرع