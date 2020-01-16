هل يتدخل اتحاد الكرة في أزمة الزمالك وكاف بشأن مباراة السوبر؟ الجنايني يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة والمكلفة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على الأزمة التي تدور حاليًا بين نادي الزمالك والاتحاد الأفريقي "كاف" بشأن مباراة السوبر أمام الترجي.

الجنايني قال في تصريحات عبر شاشة "القاهرة والناس" :"اتحاد الكرة ليس طرفًا في هذه الأزمة، الأمر يتعلق بنادي الزمالك وهم أصحاب القرار بشأن هذه المباراة".

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أعلن في أكثر من مناسبة أنه لن يذهب إلى قطر من أجل مواجهة الترجي التونسي، لافتًا إلى أنه ينتظر قرار الجهات الأمنية بشأن هذه المباراة (طالع التفاصيل).

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من جانبه، أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه متمسك بعدم خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر (طالع التفاصيل).

في المقابل، حذر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إدارة الزمالك بعدم خوض المباراة، مشددًا أنه سيتم تطبيق القانون واللوائح على أي ناد لن يشارك في مباراة السوبر الأفريقي (طالع التفاصيل).

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية "الدوحة" في 14 من فبراير المقبل.

الزمالك يخوض هذه المباراة باعتباره بطل الكونفدرالية الأفريقية، بينما يلعب الترجي نظرًا لحصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.