بعد أحداث الخرطوم.. الهلال يوضح موقف مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حسن علي الأمين العام لنادي الهلال السوداني، أن مباراة فريقه أمام الأهلي في موعدها وتحديدًا في الأول من فبراير القادم.

السودان شهدت اضطرابات في الأيام الماضية بعد إطلاق نار في العاصمة الخرطوم مما أدى إلى غلق المجال الجوي.

وأضاف الأمين العام للهلال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"مباراة الأهلي في موعدها وستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء".

وتابع :"سنرحب بالأهلي في الخرطوم، ومن يكون الأفضل يستحق الفوز بالمباراة، لكن لدينا إصرار كبير على التأهل ومواصلة المشوار القاري".

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وواصل مسئول الهلال حديثه عن طموحات ناديه في القارة الأفريقية :"الهلال وصل إلى النهائي مرتين، ما الذي يمنعنا من التتويج باللقب؟".

ومن المقرر أن يخرج الهلال في الجولة المقبلة لملاقاة فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، بينما يستضيف الأهلي منافسه النجم الساحلي في قمة المجموعة الثانية وتحديدًا في 26 من يناير الجاري.

المباراة الأخيرة ستشهد خروج الأهلي لمواجهة الهلال في أم درمان، في المقابل يلعب النجم الساحلي أمام بلاتينيوم برادس.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن النجم الساحلي متصدر الترتيب.

في المقابل، يتواجد الهلال خلف الأهلي في المركز الثالث برصيد ست نقاط، ويتذيل فريق بلاتينيوم الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.