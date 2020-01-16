تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات في البطولات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة الدوري المصري 05:00 ـ المصري VS أسوان ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements 07:30 ـ الاتحاد السكندري VS بيراميدز ـ القناة الناقلة: أون سبورت. كأس خادم الحرمين الشريفين "الدوري السعودي" 05:05 ـ الهلال VS الاتفاق ـ القناة الناقلة: السعودية الرياضية HD1. كأس إيطاليا 10:15 ـ بارما VS روما

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