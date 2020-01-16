رياضة | رقم كبير.. تكلفة صفقة أليو بادجي على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم كبير.. تكلفة صفقة أليو بادجي على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع النادي الأهلي الرتوش النهائية على صفقة السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري بعد مفاوضات جادة خاضها أمير توفيق مدير التعاقدات في النمسا.

وتبلغ قيمة صفقة بادجي 1.5 مليون دولار ما يعادل 22 مليون جنيه يحصل عليها رابيد فيينا للاستغناء عن اللاعب صاحب الـ22 عامًا وذلك بالإضافة على إلى الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب والذي سيكون ضمن الفئة الأولى أي 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد ليصل إجمالي الـ4 مواسم ونصف في الأهلي 62 مليون جنيه.

وأبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعجابه الشديد بقدرات بادجي خاصة مع طوله الواضح وقدرته على التعامل مع الكرات العرضية بشكل جيد داخل منطقة الجزاء.