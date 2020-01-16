رياضة | ماوريسيو ساري يعلن سبب استبعاد رونالدو من مواجهة أودينيزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماوريسيو ساري يعلن سبب استبعاد رونالدو من مواجهة أودينيزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي اليوفنتوس، عن سبب استبعاد كريستيانو رونالدو هداف الفريق من مباراة أودينيزي، التي انتهت بفوز ساحق لليوفي بنتيجة (4-0)، في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

وصرح ساري عبر قناة "راي سبورت": "رونالدو كان مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية لبضعة أيام، واليوم كان يعاني من تغييرات بدرجة حراراته، وبالتالي الطبيب قرر إراحته".

وواصل ساري: "الهدف الأول لنا كان رائعًا بالفعل، هذا الفريق لديه صفات فنية كبيرة. أشعر أن بيرنارديسكي في دوره يمكن أن يحقق نتائج جيدة، لديه صفات فنية وجسدية للقيام بدوره".

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وتطرق المدير الفني للبيانكونيري للحديث عن سر استمرار استبعاد إيمري تشان، قائلاً: "أنا لا أهتم بسوق الانتقالات، لقد فكرت في تغيير واحد فقط وهو إشراك بياتسا وإدخاله لأرض الملعب، حيث لم يلعب لفترة طويلة وكانت مشاركته مكافأة له".

وأكمل ماوريسيو معلقاً على منافسة إنتر ميلان: "إنتر؟ أمر طبيعي أن يحاول فعل كل شيء للذهاب إلى القمة، لكن نحن علينا أن نفكر في أنفسنا فقط ونتحسن، لدينا مجال كبير للتحسين، لم يكن من السهل على هذا الفريق أن يستعيد طاقته، الفريق ركض كثيرًا، الخط الأمامي أدى بشكل جيد في ظل غياب رونالدو".

واستكمل : "الجو الذي تتنفسه في الملاعب الإنجليزية مختلف تمامًا، الملاعب مليئة بالأطفال مع أشخاص يهتفون لفريقهم فقط، إنه شيء فريد حقًا، وللأسف نحن لا نزال خلفهم سواء من حيث العقلية أو البنية".

وإختتم ساري تصريحاته: "يوفنتوس لا يمكن ولا يجب أن ينتمي إلى ساري، إنه يوفنتوس رونالدو وديبالا وهيجواين والجميع هنا وليس ساري فقط، أنا أحاول وضع شيء خاص بي لكن يجب أن نحترم خصائص الأبطال".