رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتفاق بث مباشر KSA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتفاق بث مباشر KSA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 16 / 1 / 2020، أبرزها مباراة بارما ضد روما في كأس إيطاليا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ13"

المصري ضد أسوان، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

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الاتحاد السكندري ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ13"

الوداد ضد حسنية أغادير، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"

بارما ضد روما، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "الدور ربع النهائي"

الهلال ضد الاتفاق، تقام المباراة في تمام 5:05 دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:05 دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:05 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.