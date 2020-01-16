اخبار الرياضه

رياضة | بوجبا يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الخميس 16/يناير/2020 - 07:57 ص

448%247cview

Advertisements

بوجبا

بوجبا

عبدالقادر عرابي

377%247cview

Advertisements



عقد النجم الفرنسي بول بوجبا العزم على الرحيل عن مانشستر يونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن بول بوجبا يريد الإنتقال لفريق جديد في الميركاتة الصيفي المقبل.

Advertisements

ونقل بوجبا رغبته لوكيل أعماله مينو رايولا، الذي بدأ بالفعل التواصل مع ناديي ويوفنتوس، أبرز المهتمين بخدمات بوجبا.

ويمتلك يوفنتوس الأفضلية في ضم بوجبا في الوقت الحالي، لا سيما بعد تصريحات رئيس نادي فلورنتينو بيريز بشأن بوجبا.

وكان بيريز قد أطلق تصريحاً بشأن بوجبا على هامش بطولة كأس السوبر الإسباني المنصرمة في المملكة العربية ، حين صرح بأنه "لا يعرف بوجبا".

كما أشارت تقارير إسبانية بإنهاء ريال مدريد التعاقد مع نجم أياكس الهولندي دوني فان دي بيك، مما يعني صعوبة ضم بوجبا.

وسعى ريال مدريد لضم بوجبا في الميركاتو الصيفي الماضي، بيد أن مطالب مانشستر يونايتد المادية حالت دون إتمام الصفقة.

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا