رياضة | عمرو الجنايني يحسم الجدل حول مكان مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو الجنايني يحسم الجدل حول مكان مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخميس 16/يناير/2020 - 07:20 ص
Advertisements
القمة
محمد جمال
Advertisements
أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الجبلاية من إمكانية إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمؤجلة من الجولة الرابعة، بالإمارات يوم 24 فبراير القادم.
وكان اتحاد الكرة المصري، قد قام بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والذى كان من المقرر إقامتها يوم 19 فبراير على ستاد القاهرة الدولى بينما ستقام يوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 بسبب إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك.
وتحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عبر المؤتمر الصحفي الذى أقيم امس، قائلاً :" مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام فى مصر، والذى تم الحديث عنه ليس له أي أساس من الصحة، اللوائح تمنع إقامة مباراة القمة خارج مصر".
وسيستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم وسط تواجد لتقنية حكم الفيديو VAR.
Advertisements