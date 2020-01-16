رياضة | عمرو الجنايني يحسم الجدل حول مكان مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري



أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الجبلاية من إمكانية إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمؤجلة

من الجولة الرابعة، بالإمارات يوم 24 فبراير القادم.

وكان اتحاد الكرة المصري، قد قام بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والذى كان من المقرر إقامتها يوم 19 فبراير على ستاد القاهرة الدولى بينما ستقام يوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 بسبب إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك.

وتحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عبر المؤتمر الصحفي الذى أقيم امس، قائلاً :" مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام فى مصر، والذى تم الحديث عنه ليس له أي أساس من الصحة، اللوائح تمنع إقامة مباراة القمة خارج مصر".