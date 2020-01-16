رياضة | هازارد: انتقالي الي ريال مدريد كان حلم







عبر اللاعب الدولي البلجيكي ايدين هازارد مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني إن انتقاله الي صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كان حلم كبير بالنسبة له.

وقال هازارد في تصريحات صحفية اليوم:"حلمت باللعب لريال مدريد عندما بدأت ممارسة كرة القدم في حديقة المنزل كان دائمًا النادي الذي أشجعه كان زيدان مثلي الأعلى في الملعب عندما رأيته على شاشة التليفزيون بدا رائعًا والقميص الأبيض الذي لا تشوبه شائبة، بالنسبة لي كان استثنائيا ذهبت كثيرًا مع العائلة إلى إسبانيا، لكن ليس إلى مدريد، إنها بعيدة جدًا عن بلجيكا بالسيارة أخبرني الجميع عن ريال مدريد عندما كنا نلعب في الإجازة، وكنا نشاهد مبارياتهم".

وأضاف النجم الدولي البلجيكي:"لم أشعر بأي إحباط بسبب تأخر انضمامي لريال مدريد، فقد عملت طوال مسيرتي بشكل جيد للغاية، وكنت أتوقع أن ألعب هناك، وكان من الممكن أن يحدث ذلك قبل هذا الوقت عندما كنت في ليل، كان هذا الاحتمال قائمًا، لكنني أردت أن أحاول في إنجلترا، كان الذهاب إلى لندن أسهل من إسبانيا. كنت بعمر 21 سنة فقط، ومن الصعب في هذه المرحلة السنية المجيء إلى إسبانيا".