اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الاردن والامارات KORA LIVE يوتيوب مباراة الامارات اليوم NOW

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأردن والإمارات الخميس 16/1/2020 في كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً، حيث يُنهي منتخب الأردن تحت 23 عاماً مشواره في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً، من خلال مواجهة منتخب الإمارات تحت 23 عاماً في عصر يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأردن ضد الإمارات والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً.

موعد مباراة الأردن والإمارات الخميس في كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً: والقنوات الناقلة لمُباراة الأردن ضد الإمارات بث مباشر

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رابط مشاهدة مباراة الأردن والإمارات في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأردن ضد الإمارات في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً في يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، على أراضي دولة تايلاند، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الخميس، في تمام الساعة:

الرابعة والربع عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الخامسة والربع مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الثالثة والربع عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.