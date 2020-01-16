اونلاين | كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر بدون تقطيع LIVE ماتش الهلال HD

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رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الاتفاق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس، في تمام الساعة: