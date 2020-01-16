اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق KORA LIVE يوتيوب مباراة الهلال اليوم NOW

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بث مباشر مباراة الهلال ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تُذاع المباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين في يوم الخميس عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

حيث تُذاع مباراة الهلال ضد الاتفاق على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، إضافة إلى موقع دوري بلس عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.