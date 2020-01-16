اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الهلال مباشر متعددة NOW

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مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر، وسوف يدخل فريق الاتفاق مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الهلال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتفاق في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الاتفاق في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، نجح فريق الاتفاق في تسجيل ثلاثة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الاتفاق ستة أهداف في مرماه.

وسقط فريق الاتفاق في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مباراته الماضية أمام مضيفه فريق ضمك ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويتواجد فريق الاتفاق في الوقت الحالي في المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الاتفاق في حصد 17 نقطة في رصيده بعدما خاض 14 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.