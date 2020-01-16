اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الهلال II7SRY جول PLUS NOW

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تابع لايف مباراة الهلال والاتفاق مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الاتفاق، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الهلال في الفترة الماضية، نجح فريق الهلال في تسجيل ستة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الهلال خمسة أهداف في مرماه.

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ونجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

ويدخل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو هذه المباراة القادمة أمام فريق الاتفاق بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / جوستافو كويلار / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز.

ويتواجد فريق الهلال في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الهلال في حصد 30 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.