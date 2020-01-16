اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم الخميس 16/1/2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم الخميس 16/1/2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق الخميس 16/1/2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى فريق الهلال لمواصلة مشواره الناجح في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك حينما يلتقي مع نظيره فريق الاتفاق على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في مساء يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، علماً بأن الزعيم كان قد أطاح بفريق الفيصلي من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة،.