شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تجهيز كاسونجو استعدادا للمصري بعد قيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من الجهاز المعاون تجهيز الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة مؤخرا، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي لعدم حصوله علي مستحقاته، وذلك تحسبا لاشراكه في مباراة المصري المقبلة بالدوري والمقرر لها الاثنين المقبل، حيث يدرس كارتيرون ضم كاسونجو لقائمة مباراة المصري في حالة انهاء إجراءات قيده قبل المباراة ، بعدما اكد المدير الفني الفرنسي لادارة النادي حاجة الفريق لمجهودات المهاجم الكونغولي، وضرورة قيده في قائمة الزمالك في يناير الجاري بدلا من التونسي حمدي النقاز الذي اعلن فسخ تعاقده مع الزمالك

من ناحية أخرى أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع صالح جمعة لاعب الأهلي ، علي انضمام الأخير لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وكشف مصدر بالزمالك أن ، المفاوضات مع صالح جمعة انتهت بنجاح وتم الاتفاق علي جميع تفاصيل التعاقد المالية ومدة العقد، ويتبقي فقط حسم الصفقة نهائيا بسيناريو خروج اللاعب من الأهلي نهاية الموسم الحالي بعيدا عن تكبد خزينة الزمالك أموالا كثيرة ينتظر أن يطلبها الاهلى للتفريط فى اللاعب الذى طلب فايلر مدرب الاحمر بيعه أو اعارته ولكن الادارة الاهلاوية تتحفظ فى طريق رحيل جمعة وهناك تمسك بالاعارة حتى لا يرحل اللاعب للزمالك ويسبب غضب جماهير او تفوق معنوى للقلعة البيضاء .

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كان الزمالك قد حقق الفوز أمس علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الـ 13 للدوري ، وهو الفوز الثالث علي التوالي للزمالك في الدوري بعد الفوز علي كل من اسوان وطنطا علي التوالي، وهو الفوز الرابع للزمالك بعد الفزو علي زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.