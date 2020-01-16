شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد بيراميدز.. ملعب المكس يستضيف مواجهة اليوم بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج الإتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد المكس بالأسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل السلبى مع انبى فى الجولة الماضية بينما فاز بيراميدز على الاسماعيلى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

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وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات فى ظل المنافسة الشرسة مع المقاولون العرب والزمالك وبيراميدز على المربع الذهبى الذى يشهد صعوداً وهبوطاً مع كل جولة ، ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى أمام بيراميدز مكون من : "عماد السيد - أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم - مروان عطيه – هشام محمد – أحمد نبيل " مانجا " – احمد رفعت - خالد قمر – رزاق سيسيه"

فى المقابل يسعى الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة نتائجه الجيدة مع الفريق السماوى منذ توليه المسئولية حيث يدخل بيراميدز مباراة الليلة منتشياً بتأهله لنصف نهائى بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه عقب الفوز على المصرى البورسعيدى مباراتين على التوالى ، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام زعيم الثغر مكون من : "المهدي سليمان - ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - محمد حمدي -عمر جابر - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - نبيل عماد دونجا - دودو الجباس" .