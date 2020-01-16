شكرا لقرائتكم الزمالك يفرج عن مستحقات لاعبيه قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء قرار المجلس بعد صرف جزء من المستحقات عقب مباراة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والتي حسمها الزمالك بهدفين نظيفين، علي ان يتم صرف باقي المستحقات قبل مباراة مازيمبي لتكون تحفيزا للاعبين لتحقيق الفوز علي بطل الكونغو.
من ناحية أخرى أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع صالح جمعة لاعب الأهلي ، علي انضمام الأخير لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وكشف مصدر بالزمالك أن ، المفاوضات مع صالح جمعة انتهت بنجاح وتم الاتفاق علي جميع تفاصيل التعاقد المالية ومدة العقد، ويتبقي فقط حسم الصفقة نهائيا بسيناريو خروج اللاعب من الأهلي نهاية الموسم الحالي بعيدا عن تكبد خزينة الزمالك أموالا كثيرة ينتظر أن يطلبها الاهلى للتفريط فى اللاعب الذى طلب فايلر مدرب الاحمر بيعه أو اعارته ولكن الادارة الاهلاوية تتحفظ فى طريق رحيل جمعة وهناك تمسك بالاعارة حتى لا يرحل اللاعب للزمالك ويسبب غضب جماهير او تفوق معنوى للقلعة البيضاء.
كان الزمالك قد حقق الفوز أمس علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الـ 13 للدوري ، وهو الفوز الثالث علي التوالي للزمالك في الدوري بعد الفوز علي كل من اسوان وطنطا علي التوالي، وهو الفوز الرابع للزمالك بعد الفزو علي زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.
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