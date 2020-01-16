المصري يستضيف أسوان بالدوري المصري اليوم بملعب السويس

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ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.
وطالب ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد تلقى خسارتين على التوالى من بيراميدز بدور المجموعات بالكونفدرالية ،ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام أسوان مكون من : " أحمد مسعود ، كريم العراقي وأحمد شوشة وسعيدو سيمبوري وفريد شوقي ، عمرو موسي وإسلام عطية ومفتاح طقطق وحسن علي ، أوسين أموتو وعمر كمال".
على الجانب الأخر يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لإستغلال تراجع المنافس من أجل تحقيق نتيجة إيجايبة تساهم فى الابتعاد عن قاع جدول الدوري ،ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام المصرى مكون من : " مسعد عوض، مصطفى دويدار، إبراهيم القاضي، محمد جابر، محمد اسماعيل، هيثم الفيل، أحمد عامر، أحمد فتحي، إبراهيم جلال، محمد الصباحى، عبد العزيز إمام".
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