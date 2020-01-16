شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه بصرف باقي المستحقات قبل مواجهة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور علي صرف الجزء البسيط المتبقى من مستحقات اللاعبين ، قبل مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها 25 يناير الجاري بإستاد القاهرة في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، حيث يحتاج الزمالك للفوز في مباراة مازيمبي لحسم التأهل لدور الـ 8 رسميا، وكذلك لرد الهزيمة القاسية التي تلقاها الزمالك امام مازيمبي في الجولة الاولي بثلاثية في الكونغو.

وجاء قرار المجلس بعد صرف جزء من المستحقات عقب مباراة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والتي حسمها الزمالك بهدفين نظيفين، علي ان يتم صرف باقي المستحقات قبل مباراة مازيمبي لتكون تحفيزا للاعبين لتحقيق الفوز علي بطل الكونغو.

من ناحية أخرى أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع صالح جمعة لاعب الأهلي ، علي انضمام الأخير لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وكشف مصدر بالزمالك أن ، المفاوضات مع صالح جمعة انتهت بنجاح وتم الاتفاق علي جميع تفاصيل التعاقد المالية ومدة العقد، ويتبقي فقط حسم الصفقة نهائيا بسيناريو خروج اللاعب من الأهلي نهاية الموسم الحالي بعيدا عن تكبد خزينة الزمالك أموالا كثيرة ينتظر أن يطلبها الاهلى للتفريط فى اللاعب الذى طلب فايلر مدرب الاحمر بيعه أو اعارته ولكن الادارة الاهلاوية تتحفظ فى طريق رحيل جمعة وهناك تمسك بالاعارة حتى لا يرحل اللاعب للزمالك ويسبب غضب جماهير او تفوق معنوى للقلعة البيضاء .

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كان الزمالك قد حقق الفوز أمس علي نظيره الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الـ 13 للدوري ، وهو الفوز الثالث علي التوالي للزمالك في الدوري بعد الفوز علي كل من اسوان وطنطا علي التوالي، وهو الفوز الرابع للزمالك بعد الفزو علي زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.