شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتأهل إلى نصف نهائى جى بى مورجان للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميًا وبطلة العالم فى آخر نسختين، إلى الدور نصف النهائى ببطولة جى بى مورجان للإسكواش المقامة حاليًا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تستمر حتى 17 يناير الجارى، لتحجز المقعد الثانى لمصر فى هذا الدور، بعد تأهل نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا.

جاء تأهل نور الشربينى بعد فوزها على الانجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3/0، فى مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-3, 11-8.



فيما ودعت سلمى هانى لاعبة بلاك بول، البطولة من الدور ربع النهائى عقب خسارتها أمام النيوزيلاندية المخضرمة جويل كينج بنتيجة 3/0، فى مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-6, 11-8 .

يذكر أن مصر تهيمن على نصف النهائى بالكامل فى منافسات الرجال بتأهل كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجى، بالإضافة إلى على فرج المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن المصنف الثالث وبطل العالم.



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وكانت البطولة قد شهدت مفاجآت فى منافسات السيدات بخروج رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا من الدور ربع النهائى على يد الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالميا، كما ودعت نور الطيب المصنفة الرابعة البطولة من دور ال 16 عقب خسارتها أمام سلمى هانى.



ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.



وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية، وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة وكما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

