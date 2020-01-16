شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن غياب محمد زكي عن مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للاسماعيلى أن محمد حمدى زكى مهاجم وجناح الفريق تعرض لتمزق فى العضلة الأمامية.

وأضاف :”اللاعب تأكد غيابه عن لقاء سموحة يوم السبت المقبل لحساب الأسبوع الــ14 بالدورى المحلى”.

وأتم حديثه :”اللاعب سيبدأ برنامجه التأهيلى اعتبارا من الغد من أجل سرعة تماثله للشفاء والعودة مجددا لصفوف الفريق”.

في سياق مختلف، يغادر لاعبو الإسماعيلى إلى الإسكندرية اليوم الخميس وذلك فى إطار تحضيراته لمواجهة سموحة السبت المقبل بالأسبوع الــ14 بمسابقة الدورى المحلى.

ويفضل جهاز الدراويش السفر للمدينة الساحلية قبل موعد المباراة بــ48 ساعة من أحل تجنب تعرض اللاعبين للارهاق نظرا لبعد المسافة بين الإسماعيلية والاسكندرية.

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ويتطلع الفريق الأصفر تحت قيادة مدربه الجديد جوميز لاستمرار الانتصارات بعد الفوز على طلائع الجيش بالجولة الماضية.

علي الجانب الآخر بدأ الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح فى تكثيف جهودهم من أجل تنظيم مباراة ودية عقب كل لقاء رسمى.

جاء ذلك ، بناءًا على طلب من المدير الفنى الفرنسى الجديد ديديه جوميز من أجل التعرف بشكل أكبر على قدرات جميع اللاعبين إضافة لتجهيز البدلاء والمستبعدين تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

وكان الفريق قد عاد لتلك الإسْتِراتِيجيَّة عقب لقاء الجيش بالجولة الماضية بالدورى حيث خاض الفريق ودية أمام الترسانة وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.