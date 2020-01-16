شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين فى نصف نهائى جى بى مورجان للإسكواش بعد تأهل الشوربجى وعبدالجواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى محمد الشوربجى المصنف الثانى للرجال وكريم عبد الجواد المصنف الرابع، إلى الدور نصف النهائى ببطولة جى بى مورجان للإسكواش المقامة حاليا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تستمر حتى 17 يناير الجارى، ليضمنا لقب البطولة لمصر بعد الهيمنة على المقاعد الأربعة فى نصف النهائى.

وفاز كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى على منافسه المخضرم الألمانى سايمون روزنر المصنف السادس عالميا، بنتيجة 3/2، فى مباراة استغرقت 89 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-8, 9-11, 11-8, 11-9.

وتغلب محمد الشوربجى فى الدور ربع النهائى على منافسه جويل ماكين بنتيجة 3/0 فى مبارتة استغرقت 51 دقيقة

بذلك تكون مصر قد هيمنت على نصف النهائى بالكامل بتأهل كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجى بالإضافة إلى على فرج المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن المصنف الثالث وبطل العالم.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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يذكر أن طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا كان قد توج ببطولة العالم الفردية للرجال التى أقيمت فى نوفمبر الماضي، كما توج أيضا مع منتخب الإسكواش ببطولة العالم التى أقيمت فى واشنطن ديسمبر الماضي، للمرة الخامسة فى تاريخ مصر والثانية على التوالي.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى بأول بطولتين وهما الصين المفتوحة وسان فرانسيسكو، كما توج على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وأخيرا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.



كريم عبد الجواد