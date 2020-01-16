شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى مواجهة غينيا بافتتاح أمم أفريقيا المؤهلة لـ طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه في الواحدة ظهر اليوم الخميس، منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره الغينى فى افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 والتى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ويعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو أمال كبيرة على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال أحمد الأحمر و كريم هنداوى و على زين و إيهاب المصرى فضلا عن عناصر الشباب المتمثلة فى محسن رمضان و أحمد هشام "دودو".

وطالب الجهاز الفنى للمنتخب لاعبيه بضرورة فرض السيطرة منذ اللقاء الأول لتوصيل رسالة لجميع المنتخبات بأن هدف الفراعنة هو حصد القب الذى خسره فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى الجابون .

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وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

يلتقى منتخب مصر فى ثان لقاءاته غدا الجمعة مع منتخب كينيا ، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.