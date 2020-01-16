رياضة | رئيس برشلونة يكشف مفاجأة في عقد المدرب كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يكشف مفاجأة في عقد المدرب كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشف جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل في عقد المدرب الاسباني كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الذي آتي لتدريب الفريق خلفا للمدرب المقال بسبب سوء النتائج فالفيردي.

وقال رئيس برشلونة في تصريحات صحفية:"لا يوجد أي شرط في عقد كيكي وقع عقدا لموسمين ونصف، لكن من الممكن أن يرحل عقب نهاية الموسم المقبل لقد وقع سيتين عقدًا ينتهي بعد موسمين من الموسم الجاري، لكني شرحت بالفعل أن هناك انتخابات في 2021، وهناك فقرة تنص على أنه إذا أراد الرئيس الجديد تغيير المدرب، فيمكنه إقالته". Advertisements

وأضاف جوزيب ماريا بارتوميو:"تحدثنا مع كيكي سيتين عن تدريب نادى برشلونة قبل اختياره ببضعة أيام، لقد قال إنه يعلم أنه كان على قائمة المدربين المرشحين، لكنه لم يعتقد أنه سيكون المدرب في نهاية اجتماع مجلس الإدارة، تم الاتصال به وإخباره بأنه سيكون مدربًا لبرشلونة، فخلال الاجتماع كان اسمه مجرد اقتراح، وأرسلنا له رسالة بذلك".

واختتم رئيس النادي الكتالوني تصريحاته قائلا:"بعد ذلك حدث إجماع على اسمه فأرسلنا له رسالة جديدة، قلنا فيها مهلًا، لقد وقع عليك الاختيار، وهذا هو السبب في أنه لم يكن يعلم أنه الشخص الذي تم الاتفاق عليه".