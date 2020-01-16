رياضة | هل يقضي الاتحاد السعودي على آخر آمال جماهيره هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يقضي الاتحاد السعودي على آخر آمال جماهيره هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الاتحاد السعودي أمام نظيره أولمبيك آسفي المغربي، بهدف لمثله، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

البطولة العربية هي آخر آمال الجماهير الإتحادية، وضياعها يأتي بموسم صفر بطولات، سواء محلياً أو خارجياً.

الاتحاد السعودي ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بنتيجة 3-1 أمام الهلال، في دور ربع النهائي، بالإضافة إلى أنه خرج من منافسات كأس الملك بعد خسارته أمام الفتح، في دور الـ16.

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لم يقتصر فشل الاتحاد هذا الموسم عند هذا الحد، فالفريق يعاني أشد المعاناة في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن خاض 14 لقاء، حقق الفوز في 4 مباريات فقط، وخسر 8 مرات، وتعادل في لقائين.

الاتحاد السعودي من أضعف خطوط الدفاع في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن دخل مرماه 24 هدف.

جدير بالذكر أن آخر بطولة حققها فريق اتحاد جدة السعودي، كانت في موسم 2017-2018، عندما توج بطلاً لكأس الملك على حساب الفيصلي.