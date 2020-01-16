رياضة | كهربا.. شظايا الڤولت تندثر مجدداً بعد غياب 248 يوم في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا.. شظايا الڤولت تندثر مجدداً بعد غياب 248 يوم في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الأهلي أن يفوز على نظيره طنطا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

سجل محمود كهربا المنتقل للنادي الأهلي في يناير الجاري، هدفين من خماسية الفريق، فيما صنع الآخر، ليكون بذلك قد أحرز أولى أهدافه بالقميص الأحمر.

كهربا سجل آخر أهدافه في الدوري المصري في الموسم الماضي منذ 248 يوم، في شهر مايو، عندما التقى فريقه السابق الزمالك بفريق الداخلية ضمن منافسات الدوري، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف.

الأهلي ظل في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما ارتفع رصيده إلى 33 نقطة، من 11 لقاء لعبهم ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة.