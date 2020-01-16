اخبار الرياضه

رياضة | إنتر ميلان يقترب بقوة من خطف أحد نجوم الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يقترب بقوة من خطف أحد نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الخميس 16/يناير/2020 - 06:22 ص

448%247cview

Advertisements

انتر ميلان

انتر ميلان

حسام مجدي

377%247cview

Advertisements


يقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من خطف واحد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إنتر ميلان يقترب من ضم إريكسن

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي إنتر ميلان أصبح قريب جدا من التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي في هذا الشتاء.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أحد مسئولي نادي إنتر ميلان قد وصل إلى لندن أمس الأربعاء لعقد جلسة مع إريكسن وإنهاء الاتفاق معه في أسرع وقت لينضم إلى النادي في يناير الجاري.

قيمة تعاقد إنتر ميلان مع إريكسن

وكشفت الصحيفة أن تعاقد إنتر ميلان مع كريستيان إريكسن في انتقالات يناير الجارية قد يكلف النادي الإيطالي حوالي 12 مليون جنية إسترليني.

يذكر أن عقد إريكسن مع نادي توتنهام ينتهي بنهاية الموسم الجاري وقد رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق مؤكدا على أنه يريد خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

مشاركات كريستيان إريكسن مع نادي توتنهام هذا الموسم

وقد شارك كريستيان إريكسن في 28 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا