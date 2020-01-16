رياضة | ميسي يكشف عن حقيقة علاقته القوية مع كريستيانو رونالدو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن حقيقة علاقته القوية مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخميس 16/يناير/2020 - 06:13 ص
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ميسي ورونالدو
أحمد عصام
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كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن حقيقة علاقته القوية مع كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي خلال السنوات الماضية.
وقال ميسي في تصريحات صحفية : "لقد كانت منافسة رياضية لطيفة للغاية عِشتها على المستوى الشخصي، وكما استمتع بها الناس سواء كانوا من مدريد أو برشلونة أو بشكل عام لكل من يحب كرة القدم".
وأضاف : "عندما كان كريستيانو في مدريد مباريات الكلاسيكو التي هي مميزه بالفعل، وكانت أكثر من ذلك. لكنها مراحل وقد تركناها".
وتابع بشأن المنافسة مع كريستيانو : "ليس من السهل الاستمرار في التنافس على أعلى مستوى لسنوات عديدة، بالإضافة إلى ذلك الفريقين اللذين كنا فيهما ومع مثل هذا المستوى من التطلب في مدريد وبرشلونة اللذين هم الافضل في العالم والتنافس لديهم استمر لسنوات عديدة وأعتقد انه سيكون للأبد".
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