رياضة | مفاجأة.. تفاصيل مكالمة حماده صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تفاصيل مكالمة حماده صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشف حماده صدقي مدرب نادي سموحة الحالي عن تفاصيل المكالمة التي جمعت بينه وبين رئيس نادي الهلال السوداني قبل رحيله عن الفريق والتوقيع للفريق السكندري.

حمادة صدقي يكشف مفاجأة بشأن مكالمته مع رئيس الهلال وكان نادي الهلال قد اتهم حماده صدقي بالهروب من الفريق ليقوم بالتوقيع إلى نادي سموحة وأنه كان هناك مكالمة بينه وبين رئيس النادي أكد خلالها صدقي أنه سيعود للفريق.

وقال حمادة صدقي في تصريحات إذاعية: "غادرت إلى المطار عقب مباراة الهلال والنجم الساحلي بسيارة النادي وأجريت اتصالا هاتفيا مع رئيس النادي في فجر اليوم الذي وصلته فيه إلى القاهرة". Advertisements

وتابع صدقي: "حاولت التأكيد لرئيس الهلال أن الأمور صعبة جدا مع الفريق ولكني تفاجأت به يقول لي "إنت جاى ولا مش جاى".

وأنهى صدقي حديثه قائلا: "كان لدي عروض من ثلاثة أندية وصلتنى من وكلاء وليست رسمية فقررت النظر فيها وعدم العودة مجددا إلى السودان".