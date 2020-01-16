رياضة | المصري ضد أسوان| موعد المباراة والتشكيل المتوقع في الدوري المصري

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري ضد أسوان| موعد المباراة والتشكيل المتوقع في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخميس 16/يناير/2020 - 04:30 ص
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المصري
محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق المصري أمام نظيره أسوان، عصر اليوم الأربعاء، على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
يسعى فريق المصري لتحقيق الفوز بعد الهزيمة الأخيرة من بيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية بهدفين دون رد.
في حين يسعى أبناء الجنوب للهروب من القاع، حيث يحتل أسوان المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، جمعهم من 6 هزائم وخمس تعادلات وانتصار وحيد.
موعد مباراة المصري وأسوان في الدوري المصري
تقام مباراة المصري وأسوان، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة المصري وأسوان
تذاع مباراة المصري وأسوان، عبر قناة أون سبورت.
وكان إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري قد أعلن عن قائمة فريقه وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.
خط الدفاع : أحمد شوشة ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، سعيدو سيمبوريه ، بهاء مجدي.
خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد عادل ميسي ، إسلام عطية ، حسن علي ، مفتاح طقطق ، أيمن ندا.
خط الهجوم : أحمد ياسر ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو.
ومن المتوقع أن يبدأ الفريق البورسعيدي اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: كريم العراقي – سعيدو سيمبوري - عمر كمال عبد الواحد - بهاء مجدي
الوسط: فريد شوقي - إسلام عطية - حسن علي - عمرو موسى - مفتاح طقطق
الهجوم: أوستن موكورو.
التشكيل المتوقع لفريق أسوان أمام المصري البورسعيدي
حراسة المرمى: مسعد عوض.
خط الدفاع: محمود نعيم، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز.
خط الوسط: مصطفى عادل، أحمد عامر، هيثم الفيل، أحمد فتحي.
الهجوم: سيلا، محمد الصباحي.
ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز
يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما يقع فريق أسوان في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 8 نقاط.
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