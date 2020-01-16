رياضة | المصري ضد أسوان| موعد المباراة والتشكيل المتوقع في الدوري المصري

وكان إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري قد أعلن عن قائمة فريقه وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.

خط الدفاع : أحمد شوشة ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، سعيدو سيمبوريه ، بهاء مجدي.

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خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد عادل ميسي ، إسلام عطية ، حسن علي ، مفتاح طقطق ، أيمن ندا.

خط الهجوم : أحمد ياسر ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو.