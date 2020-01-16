رياضة | مانشستر يونايتد يفوز على وولفرهامبتون ويتأهل لدور الـ 32 بكأس إنجلترا







انتهت منذ قليل أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

شهدت الدقيقة الحادية عشر من الشوط الأول، هدف أول لولفرهامبتون من خطأ لفريد يستغله خيمينيز ويمرر لنيتو ويضعها في الشباك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الVAR يلغي الحكم الهدف لوجود خطأ على خيمينيز في الدقيقة الحادية عشر.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين. وفي الدقيقة 67 من الشوط الثاني، تمكن خوان ماتا من تسجيل هدف اللقاء الوحيد لفريق مانشستر يونايتد، بعد انفراد تام بحارس المرمى ليضعها النجم الإسباني في الشباك. Advertisements

وبهذه النتيجة يتأهل مانشستر يونايتد للدور القادم من بطولة الكأس، بينما يودع وولفرهامبتون البطولة.

وكان أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : روميرو. خط الدفاع : ويليامز - وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير. خط الوسط : فريد - ماتيتش - جيمس - خوان ماتا. خط الهجوم : مارسيال - جرينوود.