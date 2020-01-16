سيد عبد الحفيظ: فرصة "صالح جمعة" و "حسين السيد" غير متاحة في الوقت الحالي

أكد الكابتن "سيد عبد الحفيظ"، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لا توجد تطورات بشأن رحيل اللاعب الأنجولي جيرالدو عن صفوف الفريق.

وتابع "عبد الحفيظ" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يا مساء الأنوار" والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" : وارد أن يصدر قرار في هذا الشأن غدًا أو بعد غدٍ، فحال تعاقدنا مع لاعب أجنبي سيرحل أجنبي آخر بدلًا منه، وعندما تتنهى الصفقة بشكل رسمي سنعلن عنها

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وأضاف :لا يوجد جديد بشأن الإعارات، ويتبقي لنا 15 يومًا في شهر يناير، وصالح جمعة وحسين السيد ثنائي جيد، وفي غاية الأهمية ولكن قد تكون الفرصة غير متاحة في الوقت الحالي