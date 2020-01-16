شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب الجهاز المعاون للإسماعيلى ببرنامج منتظم للوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح فى تكثيف جهودهم من أجل تنظيم مباراة ودية عقب كل لقاء رسمى.

جاء ذلك ، بناءًا على طلب من المدير الفنى الفرنسى الجديد ديديه جوميز من أجل التعرف بشكل أكبر على قدرات جميع اللاعبين إضافة لتجهيز البدلاء والمستبعدين تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

وكان الفريق قد عاد لتلك الإسْتِراتِيجيَّة عقب لقاء الجيش بالجولة الماضية بالدورى حيث خاض الفريق ودية أمام الترسانة وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري بلقاء الإياب بالدور ربع النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والمقرر له 24 يناير الجاري علي ستاد الاسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقاءين.

ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

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ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى إدارة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى إياب ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية المقرر لها 24 يناير الجارى على استاد الإسماعيلية للمغربى رضوان جيد ويُعاونه اكركاد مصطفى وهزاكاو لحسن، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.