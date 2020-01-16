شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقريرا عن رمضان صبحي والنجم الساحلي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تقريراً مفصلاً عن حالة رمضان صبحي نجم الفريق وتحديد موعد عودته للتدريبات والمباريات بدقة، تمهيداً للاستعانة بخدماته خاصة وأن الفريق مُقبل على العديد من المباريات الهامة خاصة على المستوى الافريقي، وأثبتت الأشعة التي أجراها رمضان صبحي مؤخراً تحسن واضح في التئام مزق العضلة الخلفية الذي تعرض لها اللاعب بشكل يُبشّر بعودة رمضان للتدريبات الجماعية قبل المدة التى تم الإعلان عنها عند إصابة اللاعب يوم 17 ديسمبر الماضي في مران الفريق حيث تم تشخصية الإصابة على إنها مزق في العضلة الخلفية وتحتاج فترة تصل ل،8 أسابيع للتعافي من الإصابة.

وأكد خالد محمود طبيب الأهلي أن رمضان صبحى يؤدى برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافى من الإصابة، وأن الأمور تسير بشكل طيب للغاية فى برنامج تجهيز اللاعب، موضحاً أن اللاعب يتدرب فى الجيم بشكل يومى.

في الوقت الذي كلف فايلر سامى قمصان مدرب الفريق المساعد بإعداد تقرير واف عن فريق النجم الساحلي قبل مواجهته المرتقبة المقرر اقامتها يوم 24 يناير الجاري على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، ويحتاج الأهلي للفوز بمواجهة النجم لتخطي الكبوة التي تعرض له الفريق بعد التعادل المفاجئ أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الماضية، في الوقت الذي نجح النجم الساحلي في العود لتونس بفوز ثمين على الهلال السوداني، ليتأزم موقف المجموعة وأصبح الأهلي في حاجة للفوز على النجم والهلال لضمان التأهل للدور الثاني بغض النظر عن نتائج المنافسين.