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برشلونة يعلن إعارة مدافعه إلى شالكه الألماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برشلونة يعلن إعارة مدافعه إلى شالكه الألماني

الخميس 16 يناير 2020

برشلونة يعلن إعارة مدافعه إلى شالكه الألماني

الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إعارة مدافعه الفرنسي جان كلير توديبو إلى نادي شالكه الألماني لمدة 6 أشهر، ليكون لاعبا في صفوف الفريق بداية من يناير الجاري وحتى 30 يونيو المقبل.

 

وذكر الموقع الرسمي للبلوجرانا أن قيمة إعارة المدافع الشاب 1.5 مليون يورو، على أن يتولى النادي الألماني دفع راتب اللاعب بالكامل، ولديه خيار شراء في نهاية الإعارة مقابل 25 مليون يورو.

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ولعب توديبو 5 مباريات مع برشلونة منذ وصوله إلى قلعة "كامب نو" في يناير 2019 ، وقد ظهر اللاعب الفرنسي لاول مرة بقميص البارسا فى 15 إبريل الماضي، فى مباراة ضد هويسكا بمسابقة الدوري، وقد دافع عن ألوان الفريق في .

 

وتلقى برشلونة العديد من العروض في الفترة الأخيرة بخصوص توديبو ابرزها ميلان الإيطالي، وباير ليفركوزن الألماني.

 

وكانت إدارة برشلونة قد رفضت مبدأ التفريط فى المدافع الفرنسي توديبو بشكل نهائى متوقعة مستقبلا كبيرا له داخل "كامب نو".

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