شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحسم الجدل بشأن تطبيق الفار في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ، عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إمكانية تطبيق تقنية الـvar، فى بعض مباريات الدورى فقط بداعى التكلفة الكبيرة للتقنية والتى تصل إلى 4 آلاف دولار فى المباراة الواحدة.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن تطبيق تقنية الـvar سيكون فى كل مباريات الدوري منذ بداية تطبيقه حتى نهاية الموسم الجارى، فى جميع المباريات وليس فى مباريات بعينها.

وشدد مسئولو الجبلاية أن خزينة اتحاد الكرة ستتحمل تكاليف تقنية الـvar كاملة ولن تتحمل الأندية أو وزارة الرياضة أى مستحقات.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وأكد محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع، أن البرنامج الزمنى الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميًا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة، وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أى اقتراحات لها فى هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم فى نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.